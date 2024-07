Inter Inter prepara ações comemorativas para retorno ao Beira-Rio neste domingo

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

Uniforme dos jogadores colorados carregará um patch comemorativo à volta do Inter para casa, inspirado em campanha dos anos 1960 Foto: João Batista Andrade/S.C. Internacional Uniforme dos jogadores colorados carregará um patch comemorativo à volta do Inter para casa, inspirado em campanha dos anos 1960. (Foto: João Batista Andrade/S.C. Internacional) Foto: João Batista Andrade/S.C. Internacional

O Inter receberá o Vasco, às 18h, neste domingo (07), em partida da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Disputado exatos 70 dias depois do último confronto no Beira-Rio, o duelo com os cariocas representará a volta do Colorado ao estádio, fato que é celebrado pelo clube através de diversas ações programadas para o final de semana.

No domingo, o uniforme dos jogadores colorados carregará um patch comemorativo à volta do Inter para casa. Criada pelo artista Gonza Rodríguez, a peça é uma releitura do selo “O Gigante é pra já”, lançado pelo clube na década de 1960, com o objetivo de engajar a torcida nas obras de construção do Beira-Rio na época. Posteriormente, as camisas da partida contra o Vasco serão leiloadas na plataforma Match Worn Shirt.

Minutos antes da entrada dos times em campo, funcionários e funcionárias que participaram do processo de reestruturação do Beira-Rio receberão uma homenagem no gramado.

Desde já, o Inter convoca seus torcedores e torcedoras a ingressar com antecedência no estádio, com o objetivo de que possam prestigiar a solenidade de reconhecimento dos(as) colaboradores(as) que trabalharam para restabelecer o funcionamento da casa colorada.

Colorados e coloradas que ajudarem a lotar o estádio neste domingo (7) poderão levar lembranças da partida para casa. Camisetas, canecas e copos com a identidade visual desenvolvida para o confronto serão comercializados na Inter Store, nos arredores do Beira-Rio. Os copos também serão vendidos em pontos dentro do estádio. Além disso, os torcedores ainda receberão um guia especial com informações sobre o jogo.

Para as crianças, cinco sócios e sócias em dia da modalidade Coloradinho entrarão em campo com os jogadores. Os associados e associadas foram sorteados mediante participação em interatividade lançada no perfil do Mundo Colorado no Instagram. Clique aqui e confira as regras da campanha!

Desde a confirmação do Beira-Rio como palco do jogo contra o Vasco, as redes do Inter têm alimentado o clima de expectativa para a volta do clube à casa, e o ambiente de ‘contagem regressiva’ será mantido até o final de semana. Às vésperas do embate, o Colorado também veiculará, em suas mídias sociais, conteúdos mostrando os últimos ajustes antes da reabertura dos portões do estádio.

O Check-In para o jogo que marcará a volta do Inter ao Beira-Rio foi liberado na última terça-feira (02), enquanto a venda de ingressos para sócios e sócias começou na tarde de quinta-feira (04). Para lotar o Gigante, associados e associadas das modalidades Campeão do Mundo e Nada Vai Nos Separar têm promoção: nas áreas livres, as entradas custarão, respectivamente, 20 e 25 reais, enquanto o valor praticado nas Cadeiras Locadas será de 50 e 80 reais. Além disso, Academia do Povo paga R$ 10 nos portões 3, 7 e 10.

