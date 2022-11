Grêmio Grêmio é o campeão da Newell’s Cup na Argentina

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Sub-15 gremista venceu a competição Sub-16 Foto: Reprodução/Grêmio Sub-15 gremista venceu a competição Sub-16 (Foto: Reprodução/Grêmio Foto: Reprodução/Grêmio

O Grêmio com a sua categoria Sub-15 é o campeão invicto da Newell’s Cup Sub-16, na Argentina. Neste domingo, atuando no Centro Esportivo Jorge Griffa, em Rosario, o Tricolor derrotou o Newell’s Old Boys na final pelo placar de 2 a 0, com dois gols anotados por Barbosa.

A equipe do técnico Carlos Miguel abriu o placar aos cinco minutos da segunda etapa. Após contra-ataque, Vini Ferraz ganhou do zagueiro pela direita e deu o passe. Arthur Thiago recolheu a bola do outro lado da área, passou pela marcação e chegou ao fundo para rolar a bola na risca da pequena área. Barbosa apareceu livre para bater e estufar as redes argentinas.

Aos 31 minutos, o Tricolor fechou a conta. Pedro Gabriel interceptou o passe e saiu em disparada para o ataque. Logo acionou Vini Ferraz, invadindo a área pelo lado esquerdo. A conclusão foi espalmada e Pedro Gabriel pegou de primeira o rebote para nova defesa do goleiro. A bola sobrou para Barbosa dentro da pequena área que só cutucou para o gol, decretando o título.

Além da taça de campeão, o goleiro Wellington foi o menos vazado e o meia Arthur Thiago foi escolhido o craque da competição.

