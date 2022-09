Grêmio Grêmio é punido e perde mando de campo por briga de torcidas em jogo contra o Cruzeiro pela Série B

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Tricolor foi julgado pelo tribunal por conta das confusões no empate por 2 a 2 com o Cruzeiro; clube diz que vai recorrer da decisão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

No fim da tarde desta terça-feira (20), o Grêmio recebeu uma amarga notícia: de que pode não mais jogar na Arena, em Porto Alegre, nesta temporada. Isso por conta da decisão vinda do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), que puniu o clube em três jogos sem mando de campo e multa no valor de R$ 100 mil.

O Grêmio foi julgado pelo tribunal por conta de brigas e confusões de torcidas do próprio time no empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, em agosto, na Arena.

O departamento jurídico do tricolor informou ainda que iria recorrer da decisão e buscar um efeito suspensivo. Caso não ocorra nenhuma mudança, a partida contra o Sport, vencida pelo Grêmio por 3 a 0, pode ter sido a última do time do técnico Renato Portaluppi na Arena, em 2022.

O Grêmio tem mais quatro jogos em casa até o fim da Série B do Brasileirão, e as três partidas restantes teriam que ser disputadas a 100 quilômetros de Porto Alegre.

O Grêmio foi denunciado pela Procuradoria nos artigos 211 (deixar de garantir segurança para a realização da partida) e 213 (deixar de tomar providências para prevenir desordens). Foi absolvido no primeiro e punido no segundo por maioria dos votos pelos auditores da Segunda Comissão Disciplinar.

A briga de torcidas do Grêmio foi relatada em súmula pelo árbitro Bráulio da Silva Machado, que paralisou o jogo em dois momentos distintos ao longo do primeiro tempo.

