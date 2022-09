Inter Inter terá dois jogos importantes no Beira-Rio em busca do sonho pelo título do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Próximas rodadas podem ser determinantes para o Colorado seguir com o sonho de ser o campeão da competição Foto: Divulgação/Inter Próximas rodadas podem ser determinantes para o Colorado seguir ou não sonho com título. (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Inter

Os próximos dois jogos serão decisivos para o futuro do Internacional no Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho terá duas partidas dentro do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O time de Mano Menezes enfrenta o Bragantino e o Santos em seus domínios. Enquanto o seu rival na briga pelo título, o Palmeiras, tem sequência de jogos fora de sua casa, o Allianz Parque, em São Paulo.

O fator local tem sido um aliado de peso para a ascensão colorada no returno do Brasileirão. Os gaúchos acumulam quatro vitórias consecutivas sobre Atlético-MG, Fluminense, Juventude e Cuiabá.

A campanha geral no Beira-Rio é de oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O time marcou três ou mais gols em seis dos 13 jogos disputados. O único revés foi para o Botafogo, quando levou a virada depois de abrir 2 a 0 com um jogador a mais.

Apenas Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, e Fluminense, ambos com um compromisso a mais em seus domínios, superam o Inter entre os melhores mandantes. Corinthians, América-MG e Flamengo aparecem na sequência.

Ao fim do primeiro do turno, a distância do líder para o Inter, que estava na 7ª posição, era de nove pontos. Oito rodadas depois, o colorado ostenta a liderança do returno, com seis vitórias. No entanto, só conseguiu encurtar a diferença em um ponto. Hoje, a vantagem palmeirense é de oito pontos.

