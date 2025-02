Grêmio Grêmio e São Luiz se enfrentam na Arena pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

A partida acontece neste sábado, às 16h30min

Neste sábado (1º), Grêmio e São Luiz se enfrentam na quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo acontece na Arena, em Porto Alegre, às 16h30min.

O Tricolor vem de vitória sobre o Monsoon por 3 a 0 e lidera o grupo A, com sete pontos. Caso vença a próxima partida, pode ficar perto de se garantir no mata-mata.

O São Luiz empatou em seu último confronto, contra o Ypiranga, por 1 a 1. No grupo C, o clube está na segunda posição, com cinco pontos e, assim como seu oponente na rodada, segue invicto na competição. Porém, segue sem vitórias fora de casa pelo Campeonato Gaúcho desde 2021.

Grêmio

Os titulares devem retornar a campo após um jogo de descanso. Tiago Volpi tem a possibilidade de fazer sua estreia com a camisa Tricolor e Ely, volta a disposição de Quinteros após duas rodadas afastado, por conta de uma pancada no pé. O volante Cuéllar, que jogou pela primeira vez na última rodada, deve fazer dupla com Villasanti no meio-campo.

Provável escalação: Gabriel Grando (Tiago Volpi); João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Cuéllar, (Dodi) Villasanti, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

São Luiz

Matheuzinho será desfalque na partida, o jogador cumpre suspensão após ser expulso contra o Ypiranga. A base da equipe deve ser mantida para o confronto.

Provável escalação: aulo Gianezini; Diego Gabriel, Ricardo Thalheimer, Bruno Jesus e Márcio Duarte; Tetê, Anderson Recife e Guilherme Garré, Tontini, Marlon Martins e Adaílson.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn;

Lucas Guimaraes Rechatiko Horn; Assistente 1: Mauricio Coelho Silva Penna;

Mauricio Coelho Silva Penna; Assistente 2: Cassio Pires Dornelles;

Cassio Pires Dornelles; VAR: Anderson da Silveira Farias.

