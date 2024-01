Esporte Grêmio enfrenta o Brasil de Pelotas neste domingo pelo Gauchão; acompanhe

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio enfrenta neste domingo (28), às 16h, o Brasil-Pel, no Estádio Bento Freitas, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2024.

O técnico Renato Portaluppi deve mandar a campo uma formação alternativa, preservando os principais nomes. Nathan Fernandes pode ser titular pela primeira vez em 2024, enquanto o meia Jhonata Robert fica de fora por lesão no joelho.

Já o Xavante do técnico Fabiano Daitx não tem baixas para o duelo e pode repetir a escalação que ficou no 0 a 0 com o Avenida no meio da semana. O time vem de dois empates e ainda não marcou gols no Estadual de 2024.

No passado, as duas equipes se enfrentaram na Arena do Grêmio e o uruguaio Luis Suarez decidiu a partida para o Time gaúcho. Agora, o tricolor conta com outro gringo, o venezuelano Yeferson Soteldo. Mas outro problema está preocupando a equipe. O clube confirmou que o jogador Jhonata Robert ficará afastado das próximas partidas.

Prováveis escalações

Brasil de Pelotas: Gabriel; Danilo, Zé Pedro, Rafael Dumas e Matheus Oliveira; Anderson Recife, Jeferson Lopes e Tinga; JP Bardalles, Gabriel Biteco e Robinho.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Uvini e Wesley Costa; Gustavo Martins, Dodi e Nathan; Nathan Fernandes, Besozzi e André Henrique.

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/gremio-em-pelotas/

Grêmio enfrenta o Brasil de Pelotas neste domingo pelo Gauchão; acompanhe

2024-01-28