Grêmio Grêmio embarca rumo ao Rio de Janeiro para encarar o Flamengo no Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Com 12 pontos e três jogos atrasados, Tricolor ocupa a 11ª posição do campeonato Foto: Bárbara Assmann/Grêmio Com 12 pontos e três jogos atrasados, Tricolor ocupa a 11ª posição do campeonato (Foto: Bárbara Assmann/Grêmio) Foto: Bárbara Assmann/Grêmio

A semana do time feminino do Grêmio terminará em retorno aos gramados. Depois das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, as Gurias Gremistas retomam a disputa pelo Brasileirão Feminino, após 35 dias. Na manhã desta quarta-feira (5), a delegação embarcou para o Rio de Janeiro, onde encara o Flamengo na sexta (7), às 21h30min, no estádio Luso Brasileiro.

A preparação para o retorno ao campeonato durou duas semanas no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas. As atletas equilibraram as atividades profissionais com ações de voluntariado em auxílio às vítimas das chuvas no Estado.

Já na semana que antecedeu o duelo da próxima sexta-feira contra o Rubro Negro carioca, jogadoras e comissão técnica estiveram concentradas no Hotel Park Plaza 1903, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e treinaram no Parque Esportivo da Pucrs. O foco total foi nos treinamentos, que tiveram situações de jogo, bola parada, trabalhos ofensivos e defensivos, exercícios de força na academia e trabalhos físicos em campo.

A viagem desta quarta-feira se dará em duas etapas. De ônibus, a delegação vai até Florianópolis (SC). Na sequência, a equipe pega um voo em direção ao Rio de Janeiro. Na quinta-feira (6), o plantel fará um treinamento no CT das Laranjeiras para encerrar a preparação.

Para o duelo, as Gurias Gremistas terão os retornos da goleira Lorena, da lateral Nairelis e da meia Dayana Rodriguez, que até então estavam com suas seleções para a Data Fifa e se juntam novamente à delegação Tricolor.

Com três jogos atrasados, o Grêmio ocupa a 11ª posição do Brasileirão Feminino, com 12 pontos.

Jogadoras relacionadas

Goleiras: Lorena e Vivi Holzel

Zagueiras: Brito, Mónica Ramos e Tayla

Laterais: Dani Barão, Nairelis, Raissa Bahia

Meio-campistas: Dayana Rodriguez, Jessica Peña, Pri Back e Rafa Levis

Atacantes: Cássia, Caty, Giovaninha, Ludmila, Raquel Fernandes, Shashá.

