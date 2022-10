Grêmio Grêmio empata com o Londrina e perde a chance de se aproximar da Série A

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

Diego Souza marcou o gol tricolor neste sábado, contra o Londrina Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Diego Souza marcou o gol tricolor neste sábado, contra o Londrina. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Com gol de Diego Souza pelo Tricolor e João Paulo, de pênalti, para o Londrina, o Grêmio empatou em 1 a 1 com o time paranaense na tarde deste sábado (8), na casa do adversário. Com o resultado, o Tricolor chega a 57 pontos, 8 a mais que o Sampaio Corrêa, primeiro time fora do G-4 antes do encerramento da rodada.

Faltando quatro jogos para o fim do campeonato, o Tricolor pode garantir o acesso na próxima rodada se vencer o Bahia, na Arena. Para isso, porém, precisaria de uma combinação improvável de resultados que envolveriam partidas do Sampaio Corrêa, do Sport, Criciúma e Ituano.

Grêmio e Bahia se enfrentam, na Arena, no outro domingo (16), às 16 horas.

Primeiro tempo

Autor de dois gols nos últimos jogos, Lucas Leiva foi acionado logo aos 2 minutos, driblou o zagueiro adversário e bateu chapado de fora da área, mas Matheus Albino, goleiro do Londrina, espalmou para escanteio. Primeira grande chance do jogo foi do Grêmio.

Aos 10, Diego Souza deu um passe no alto para o atacante Biel, que dominou no peito dentro da área e bateu sem deixar a bola cair. O chute não saiu com muita força e ficou tranquilo para Math eus Albino fazer a defesa. Dois minutos depois Diogo Barbosa fez boa jogada tabelando com Biel, mas o lateral cruzou muito forte e Thaciano não conseguiu chegar para a finalização.

O Londrina teve a sua primeira chegada no gol do Grêmio aos 15 minutos. O atacante Peu ganhou na corrida de Kannemann e tocou para Gegê. O camisa 10 ficou com a bola e tocou para Douglas Coutinho, que dominou, mas finalizou fraco de fora da área.

Aos 38, Bitello deu um belo toque para Biel, que saiu cara a cara com o goleiro do Londrina. O atacante chutou rasteiro e o goleiro fez a defesa. No rebote, ainda com Biel, o atacante puxou uma bicicleta e o Matheus Albino novamente faz um grande defesa. Aos 42, após bola enfiada, Thaciano cruzou pelo lado direito e Diego Souza cabeceou para o fundo do gol, sem chances para o goleiro do Londrina. Grêmio abriu o placar no final do primeiro tempo, no Estádio do Café. 1 a 0.

Segundo tempo

Londrina melhorou na segunda etapa. Aos 3 minutos, Gegê cobrou falta na área do Grêmio, Douglas Coutinho desviou, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 7, Mandaca, também do Londrina, achou bom passe para Jeferson, que foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro, mas Douglas Coutinho não conseguiu chegar para finalizar.

Aos 12 , o Londrina manteve pressão e forçou Geromel a tocar para Brenno, mas o passe saiu forte demais e o goleiro chutou para a lateral. O Grêmio começa a valorizar a posse de bola para segurar o ímpeto do time paranaense.

Aos 22 minutos, jogada do ataque gremista com participação de Bitello, Biel e Villasanti, mas o paraguaio fura em bola e perde a chance. O jogo começa a ficar mais truncado, sem grandes oportunidades de mudança no placar.

Aos 37 o árbitro vai ao VAR analisar lance de escanteio no ataque do Londrina e confirma a penalidade de Villasanti, que teria tocado a mão na bola. Infração confirmada e, na cobrança do pênalti, João Paulo cobra para empatar para os donos da casa. 1 a 1.

Depois do gol, o Londrina se manteve no campo de ataque, com o Tricolor todo recuado. Nos acréscimos, o Tricolor teve uma boa chance com Nicholas subindo com a bola pela esquerda, mas o cruzamento saiu fraco, nas mãos do goleiro do time paranaense.

E ficou nisso. Londrina 1 x 1 Grêmio

Ficha técnica:

Londrina: Matheus Albino; Jeferson (Samuel Santos), Saimon, Vilar e Alan Ruschel (Felipe Vieira); João Paulo, Mandaca, Gegê (Nadson); Danilo Peu (Mossoró) e Douglas Coutinho, Gabriel Santos (Mirandinha).

Técnico: Adilson Batista

Grêmio: Brenno; Edilson (Leonardo), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti (Thiago Santos), Bitello e Lucas Leiva; Thaciano (Nicholas), Biel (Guilherme) e Diego Souza.

Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem: Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO); Auxiliado por Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO). Árbitro de vídeo (VAR): Wagner Reway (PB).

(Fábio Jacques com colaboração do estagiário Lorenzo Rivero)

