Inter Time de Mano Menezes deve ter volta de Johnny, De Pena e Wanderson para o confronto contra o Goiás

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

Treinador colorado pode contar com volta de jogadores importantes para a reta final do Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Mesmo com a notícia da perda do zagueiro Mercado, o técnico Mano Menezes poderá ter a volta de jogadores importantes para a partida contra o Goiás, neste domingo (9), às 11h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Johnny e De Pena, que estavam suspensos, além de Taison, que foi liberado para estar presente no enterro do pai, e de Wanderson, recuperado de lesão.

Neste sábado, o Colorado fez um treinamento no CT Parque Gigante para encerrar a preparação para o jogo deste domingo. O Inter é o vice-líder da competição com e está a três pontos do terceiro colocado Fluminense. Se vencer a partida contra o Goiás, o time de Mano chega a 57 pontos e a depender de resultados pode abrir 6 pontos de vantagem para o clube carioca.

O Inter ainda não terá Gabriel, que passará por cirurgia. O Colorado deve entrar em campo com Keiller; Bustos, Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Maurício e Liziero; De Pena, Alemão e Pedro Henrique.

