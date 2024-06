Grêmio Grêmio empata em 1 a 1 com o América-MG em partida atrasada do Brasileirão Feminino

Com o resultado, as Gurias Gremistas chegam aos 14 pontos em dez jogos e sobem uma posição na tabela de classificação, chegando ao 9º lugar - com duelos a menos que os demais times Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA

O time feminino do Grêmio retornou ao Rio Grande do Sul na tarde desta terça-feira (11). Após a retomada da campanha no Brasileirão Feminino na última semana, as Gurias Gremistas voltaram para Porto Alegre, onde enfrentaram o América-MG, no SESC Protásio Alves. Em partida atrasada pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino, o Tricolor empatou em 1 a 1 com as visitantes, com gols de Cássia, para as gremistas, e Gadu, para as mineiras.

Os minutos iniciais foram marcados por equilíbrio. Apesar de ter sido o América-MG que teve a primeira chance, com Soraya, o Grêmio que manteve a pressão no jogo. Raquel Fernandes e Ludmila chegaram ao campo de ataque, mas sem oferecer grandes perigos ao gol de Tainá.

Aos 20 minutos, foi a vez de Lorena ser acionada e defender a meta gremista. Na sequência, as Gurias tiveram as melhores oportunidades. Aos 25 minutos, Maiara quase marcou contra após batida cruzada de Cássia. No lance seguinte, a atacante gremista levou a melhor e abriu o placar. Após saída errada das adversárias, Giovaninha ficou com a bola, cruzou rasteiro e encontrou Cássia, que chutou para o fundo da rede.

Após o gol, o Grêmio seguiu pressionando e manteve as melhores oportunidades no jogo. Aos 34 minutos, Raquel Fernandes quase ampliou para as Gurias Gremistas. Cássia cruzou e encontrou a atacante que subiu livre, mas cabeceou por cima.

Aos 42 minutos, novamente uma boa chance de Raquel Fernandes. A jogadora venceu a marcação, matou a bola no peito, mas mandou nas mãos de Tainá. As adversárias tentaram chegar no campo de defesa do Tricolor gaúcho, mas não ofereceram perigo à meta de Lorena.

Para a etapa final, a técnica gremista Thaissan Passos promoveu a primeira alteração da partida: Caty no lugar de Raquel Fernandes. Assim como no primeiro tempo, o América-MG tomou a iniciativa e conseguiu o empate aos oito minutos, com Gadu, após cobrança de pênalti.

Na sequência, o Grêmio chegou à área de ataque, mas não foi efetivo, parando nas mãos de Tainá. Aos 20 minutos, Thaissan colocou Shashá no lugar de Cássia. Na sequência, Gisele e Pri Back entraram em campo, enquanto Jessica Peña e Giovaninha deixaram a partida.

Logo em seu primeiro minuto, Pri chegou na frente do gol e quase colocou o Tricolor à frente do placar novamente, em grande oportunidade. A técnica Thaissan ainda promoveu a entrada de Luana Spindler no lugar de Ludmila. O Grêmio teve boas chances, mas parou na goleira adversária, que assegurou o empate.

Com o resultado, as Gurias Gremistas chegam aos 14 pontos em dez jogos e sobem uma posição na tabela de classificação, chegando ao 9º lugar – com duelos a menos que os demais times. O Grêmio enfrenta o Cruzeiro, no domingo (16), às 15h, no SESC Protásio Alves. O CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, onde o Tricolor manda seus jogos, segue em processo de recuperação após danos causados pelas enchentes de maio.

