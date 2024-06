Inter Inter enfrentará o Corinthians no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão ocorre em 19 de junho, às 21h30min Foto: Patrick Floriani/Divulgação Partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão ocorre em 19 de junho, às 21h30min (Foto: Patrick Floriani/Divulgação) Foto: Patrick Floriani/Divulgação

Na terça-feira (11), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) oficializou o local da partida entre Inter e Corinthians, no dia 19 de junho, às 21h20min, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorrerá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Casa do Figueirense, o Orlando Scarpelli conta com capacidade para 20 mil pessoas. Inaugurado em 1960, o estádio fica localizado no bairro Estreito, o mais populoso da Região Metropolitana de Florianópolis, e já sediou três vitórias coloradas nas últimas cinco vezes em que foi visitado pelo clube gaúcho. Os triunfos ocorreram nos anos de 2012, 2014 e 2017.

O Figueirense já havia colocado o estádio à disposição da dupla Gre-Nal, com a condição de o time mandante arcar com os custos de operação da partida.

Nesta quinta-feira (13), o Inter enfrenta o São Paulo pela 8ª rodada do Brasileirão, em partida que ocorrerá no estádio Heriberto Hülse, às 20h, em Criciúma. No domingo (16), o time de Eduardo Coudet enfrenta o Vitória, às 16h, no Barradão, em Salvador.

