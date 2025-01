Grêmio Grêmio empata em 1 a 1 com o Atlético Guaratinguetá e avança invicto na Copinha

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Tricolor enfrentará o Marcílio Dias no mata-mata Foto: Angelo Pieretti/Grêmio Tricolor enfrentará o Marcílio Dias no mata-mata. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio) Foto: Angelo Pieretti/Grêmio

Neste sábado (11), o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Atlético Guaratinguetá pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols da partida disputada no Estádio Ninho da Garça, em Guaratinguetá (SP) foram marcados por Cauan para os paulistas e Gabriel Passos para o Tricolor.

Favorito na partida, o Grêmio tomou a iniciativa e chegou a assustar duas vezes nos primeiros 15 minutos com Gabriel Mec e Tiago. Porém, o goleiro do Atlético Guaratinguetá salvou. Após o susto inicial, o Corujão do Vale cresceu no jogo, dominou o time gaúcho e pressionou até abrir o placar aos 43 minutos da primeira etapa com Cauan.

No início do segundo tempo, aos 3 minutos, Gabriel Passos empatou após boa jogada de Jefferson pela direita. O Imortal teve chances para a virada e chegou a acertar o travessão duas vezes, mas o empate persistiu.

Com o resultado, a equipe treinada por Fabiano Daitx terminou invicta na fase de grupos e garantiu a primeira colocação do grupo 21 com 7 pontos. Na primeira rodada, goleada por 4 a 0 sobre o Vitória da Conquista e na sequência uma vitória simples sobre o Porto Vitória, por 1 a 0, na última quarta-feira.

O empate resultou na eliminação do Atlético Guaratinguetá, que precisava de uma vitória para se classificar. Com quatro prontos, o Vitória da Conquista se manteve em segundo lugar no grupo e irá para o mata-mata.

Na segunda fase do campeonato, o Grêmio irá enfrentar o Marcílio Dias, que passou em segundo colocado no Grupo 22. A partida ainda não tem data definida para acontecer.

