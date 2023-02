Grêmio Grêmio empresta atacante Guilherme para o Fortaleza

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Guilherme tem contrato até o fim de 2024 e era dos poucos remanescentes dos jogadores contratados durante a Série B Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Guilherme tem contrato até o fim de 2024 e era dos poucos remanescentes dos jogadores contratados durante a Série B Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio acertou o empréstimo do atacante Guilherme para o Fortaleza. O contrato do jogador com o Leão será até o final da atual temporada.

O atacante se torna mais uma opção ofensiva com Pedro Rocha, Thiago Galhardo, Lucero, Romarinho e Silvio Romero. O atacante chegou ao Grêmio no meio do ano passado durante a disputa da Série B do Brasileirão e anotou apenas um gol na competição.

O jogador de 27 anos não ficou nem no banco nas vitórias recentes sobre Esportivo e Aimoré no Gauchão. Na atual temporada, recebeu duas chances. Esteve em campo por 77 minutos, 12 na Recopa e 65 diante do São José, único jogo em que foi titular, quando o Grêmio começou com reservas.

Guilherme tem contrato até o fim de 2024 e era dos poucos remanescentes dos jogadores contratados durante a Série B.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-empresta-atacante-guilherme-para-o-fortaleza/

Grêmio empresta atacante Guilherme para o Fortaleza