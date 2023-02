Grêmio Gurias Gremistas Sub-20 disputam a Copa Gramado SIAPERGS

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Jogos serão disputados no dia 26 de fevereiro na Vila Olímpica em Gramado Foto: Divulgação Jogos serão disputados no dia 26 de fevereiro na Vila Olímpica em Gramado Foto: Divulgação

A equipe de Futebol Feminino Sub-20 do Grêmio inicia no próximo dia 26 de fevereiro o calendário oficial de jogos da temporada 2023. Com o objetivo de dar ritmo de jogo para o plantel, as Gurias Gremistas da categoria disputarão a Copa Gramado SIAPERGS.

O Clube foi convidado pelo Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul e pela prefeitura de Gramado para participar da competição, que conta com outras três equipes.

Todas as partidas serão disputadas no dia 26 de fevereiro, na Vila Olímpica, em Gramado. O Grêmio encara o Juventude e, se vencer, passa para a final, que será disputada contra o vencedor do confronto entre SIAPERGS e Internacional.

Para o técnico da equipe, Yura Titow, a competição é importante, visando a melhor preparação das atletas para o Campeonato Brasileiro da categoria, que inicia no mês de março.

“Participar deste torneio é muito importante. É uma copa que traz visibilidade para a categoria de base gaúcha e torna as equipes mais próximas e competitivas. Nosso objetivo é preparar o plantel para situações reais de jogo. Assim, poderemos realizar diferentes experiências na equipe, construir melhor a nossa forma de jogar e, além disso, dar minutagem à todas as atletas.”

