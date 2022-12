O Grêmio segue montando o grupo para a temporada de 2023. Após uma grande negociação, o Tricolor encaminhou a contratação do volante Felipe Carballo, do Nacional-URU. Ambos os lados acertam os últimos detalhes para formalizar a transferência do jogador.

Oficialmente o clube gaúcho não confirma o acordo fechado, mas diz que está bem evoluído a negociação. Nos últimos dias, o Grêmio contou com a ajuda do investido Celso Rigo para ceder as garantias do negócio. Era o que estava faltando para fechar o negócio com Carballo e Franco Cristaldo, do Huracán-ARG.

O volante aguarda a finalização dos detalhes para se liberar e viajar para Porto Alegre e realizar os exames médicos e ser anunciado pelo Grêmio. Cristaldo passa pela mesma situação. Os dois devem ser anunciados nos próximos dias.

A ideia dos dirigentes comandados pelo presidente Alberto Guerra é fechar o elenco de jogadores até o final da pré-temporada. Nos casos de Carballo e Cristaldo, a intenção é que estejam à disposição do técnico Renato Portaluppi até a reapresentação após as festas de fim de ano, no dia 3 de janeiro.