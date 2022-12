Inter Após Copa do Mundo, Inter prevê retomada de negociação com Shakhtar por Vitão

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2022

O zagueiro esteve presente na reapresentação do elenco colorado Foto: Reprodução/Inter O zagueiro estará presente na reapresentação do elenco colorado (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

Com o final da Copa do Mundo do Catar, o Inter quer avançar nas conversas para adquirir o zagueiro Vitão. A direção colorada irá procurar os representantes do Shakhtar Donetsk para uma negociação que agrade os ucranianos e que consiga ficar o zagueiro.

O defensor está no estádio Beira-Rio em razão de uma normativa da FIFA. A guerra entre Ucrânia e Rússia permitiu que os jogadores deixassem os seus clubes com contratos suspensos até 30 de junho.

Com isso, o Shakhtar ficou incomodado. Perdeu diversos jogadores sem consentimento e enfrentou prejuízo financeiro. O Inter precisou abrir uma negociação com os ucranianos. Mesmo com o desgaste, a relação entre Inter e Shakhtar começou a melhorar.

Enquanto aguarda o fim da negociação, Vitão seguirá à disposição do técnico Mano Menezes. O zagueiro esteve presente na reapresentação desta quarta-feira (14) juntamente com o elenco Colorado.

