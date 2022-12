Esporte França e Marrocos se enfrentam buscando uma vaga na final da Copa do Mundo

O jogo vale vaga na grande decisão do Mundial contra a Argentina

Buscando uma vaga na final da Copa do Mundo 2022, França e Marrocos entram em campo nesta quarta-feira (14), às 16h, no estádio Al Bayt, pelas semifinais da Copa do Catar. O jogo vale vaga na final da Copa contra a Argentina, no próximo domingo (18).

Os franceses estiveram presentes seis vezes nas semifinais do Mundial, com três classificações e três eliminações. Passaram de fase em 1998, 2006 e 2018, mas caíram nas primeiras três vezes em que chegaram à atual fase: 1958, 1982 e 1986. A equipe comandada por Didier Deschamps busca ser o primeiro país a chegar em duas finais consecutivas de Copa desde o Brasil, em 1994 e 1998.

Marrocos já está eternizada como a única seleção africana a chegar em uma semifinal de Copa do Mundo, mas tem ambições ainda maiores. O duelo pode servir para continuar a escrever uma história especial no Catar e levar um país africano ainda mais longe no Mundial. Até o momento, Marrocos sofreu apenas um gol. A seleção passou em primeiro lugar de um grupo que ainda tinha Croácia e Bélgica e também eliminou Espanha.

Provável escalação da França

Lloris, Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot e Griezmann; Dembelé, Mbappé e Giroud

Provável escalação de Marrocos

Bono, Hakimi, El Yamiq, Saiss (Dari) e Attiat-Allah; Amrabat, Ounahi, Amallah e Ziyech; En-Nesyri e Boufal

Arbitragem

Árbitro: César Ramos (MEX)

Assistente 1: Alberto Morín (MEX)

Assistente 2: Miguel Hernández (MEX)

Quarto árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

