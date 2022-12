Grêmio Grêmio encaminha Luís Vagner Vivian para ser executivo de futebol

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Após a eliminação do Brasil na Copa, o Tricolor avançou com Luís Vagner para assumir a vaga de executivo Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução Após a eliminação do Brasil na Copa, o Tricolor avançou com Luís Vagner para assumir a vaga de executivo (Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução) Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio está encaminhado com o gerente de planejamento e operações da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Se trata de Luís Vagner Vivian, que deve ser o executivo de futebol do clube gaúcho na próxima temporada. O profissional deve definir outras funções no departamento de futebol do Tricolor.

Depois da Seleção Brasileira ser eliminada na Copa do Mundo do Catar, o Grêmio avançou nas tratativas para contar com Luís. Nos bastidores, o clube trabalha com a situação dada como certa entre ambas as partes. O início dos trabalhos do profissional deve ser no retorno aos treinos, em janeiro de 2023.

O nome vindo da CBF agradou o presidente Alberto Guerra. Ele inclusive já teria tentado a contratação do profissional em outras passagens pelo clube. Renato Portaluppi também gosta do profissional.

Grêmio e Luís não são desconhecidos. O profissional começou no clube como supervisor de logística entre 2010 e 2012. No ano seguinte assumiu como supervisor de futebol até o ano de 2014. Após isso, migrou para a CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio