Inter “O Inter me apresentou um bom projeto”, diz Mário Fernandes em sua apresentação

Por Lorenzo Rivero | 15 de dezembro de 2022

O lateral foi apresentado nesta quinta-feira, no estádio Beira-Rio Foto: Reprodução/Inter O lateral foi apresentado nesta quinta-feira, no estádio Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Reprodução/Inter

O lateral-direito Mário Fernandes foi apresentado nesta quinta-feira (15) em entrevista coletiva. Antes da entrevista, o jogador foi levado ao estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para poder conhecer o local onde irá atuar na temporada de 2023. Com 32 anos, o atleta vem emprestado do CSKA, da Rússia.

Mário Fernandes já é conhecido da imprensa gaúcha. Na primeira pergunta, ele foi questionado sobre o ano sabático que tirou. Segundo ele, a escolha de não jogar foi por conta do nascimento de seu filho.

“No meio do ano, eu resolvi dar uma parada. Passar um tempo no Brasil. Minha esposa estava no Brasil para ter um filho. Estava há 10 anos lá. O CSKA me permitiu, tenho que agradecer e fiquei esse período aqui. Continuei treinando, estou preparado para voltar. Conversei com minha esposa e empresário. Queria voltar a jogar”, disse o lateral.

Mário foi perguntado ainda sobre a possível sondagem do Grêmio e de outros clubes, mas preferiu não dizer quem eram os outros clubes e deixou claro que o projeto do Internacional foi o que fez o jogador desembarcar no Beira-Rio.

“Recebi sondagens de muito clubes, não vou falar os nomes deles. O Inter me apresentou um bom projeto. Falei com o Mano Menezes, vi o interesse, carinho e respeito que demonstraram por mim. Isso fez com que eu escolhesse o Internacional”.

O jogador assinou o contrato com o Inter até a final da temporada de 2023. O defensor passou pela base do São Caetano até chegar ao Grêmio em 2008. No clube gaúcho conquistou o título estadual em 2010 e foi Bola de Prata da Revista Placar em 2011. Após o sucesso no futebol brasileiro, transferiu-se para o CSKA Moscou.

Conquistas:

2010 – Campeonato Gaúcho

2013 – Copa da Rússia

2013 – Campeonato Russo

2013 – Supercopa da Rússia

2014 – Campeonato Russo

2014 – Supercopa da Rússia

2016 – Campeonato Russo

2018 – Supercopa da Rússia

