Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

Segundo dados do ICMBio, o vento está soprando na direção nordeste Foto: ICMBio Desde a segunda-feira (12/12), quando começou o incêndio na área devido a uma descarga elétrica, os bombeiros do 3º BBM compareceram à reserva para prestar apoio aos brigadistas do ICMBio Foto: ICMBio

A Secretaria da Segurança Pública determinou o deslocamento de 40 servidores da Academia de Bombeiros Militar e duas equipes, compostas por oito militares da Força de Resposta Rápida (FR2) e do Corpo de Bombeiros Militar, para prestar auxílio aos brigadistas do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) que atuam no combate a incêndio na Estação Ecológica do Taim, em Santa Vitória do Palmar, no Sul do Estado.

Os bombeiros militares terão, também, o reforço de aeronaves da Brigada Militar e Polícia Civil, para trabalhar na contenção das chamas que atingem uma das principais áreas ambientais do país.

O efetivo deslocado se soma aos militares do 3º Batalhão de Bombeiro Militar (3º BBM), totalizando 60 servidores que atuarão diretamente no combate ao incêndio. Será montado um quartel de campanha, para coordenar a operação. Quatro oficiais do CBMRS também estarão na equipe, para coordenar os trabalhos.

Desde a segunda-feira (12), quando começou o incêndio na área devido a uma descarga elétrica, os bombeiros do 3º BBM compareceram à reserva para prestar apoio aos brigadistas do ICMBio. Com o avanço das chamas, as forças de segurança decidiram deslocar um efetivo maior, para auxiliar no combate. As equipes permanecerão na reserva enquanto houver necessidade de apoio para conter as chamas.

