Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

O Grêmio busca uma vitória que possa devolver a confiança ao elenco e aliviar a pressão da torcida Foto: Lucas Uebel/Grêmio Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos fora de casa, o Grêmio encara o Flamengo no Maracanã tentando quebrar a sequência negativa longe de Porto Alegre. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio visita o Flamengo neste domingo (31), às 16 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em um duelo que promete ser um verdadeiro teste de resistência para o Tricolor Gaúcho. A equipe busca uma vitória que possa devolver a confiança ao elenco e aliviar a pressão da torcida, especialmente após uma sequência irregular no Campeonato Brasileiro.

Enquanto o Flamengo vive um momento de absoluto domínio, liderando o Brasileirão com 46 pontos, o Grêmio ocupa a 14ª colocação, com 24 pontos — apenas cinco acima da zona de rebaixamento.

A diferença entre os clubes vai além da pontuação: o Rubro-Negro segue firme na disputa da Libertadores, tendo eliminado o Internacional em pleno Beira-Rio, enquanto o Grêmio tem apenas o Brasileirão como foco nesta temporada.

A fase das equipes é um retrato claro do abismo técnico e emocional que separa os dois lados:

O Flamengo vem de seis vitórias consecutivas, com 17 gols marcados e apenas 2 sofridos. A goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, no próprio Maracanã, foi o ápice dessa sequência avassaladora, evidenciando a força ofensiva e a solidez defensiva do time carioca.

O Grêmio, por outro lado, soma 3 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos seis jogos. As derrotas vieram contra Palmeiras, Fluminense e a surpreendente queda diante do lanterna Sport, em plena Arena do Grêmio. As vitórias foram sobre Fortaleza e Atlético-MG, enquanto o empate foi contra o Ceará, em Porto Alegre. O Tricolor marcou 5 gols e sofreu 5 nesse período, mostrando falta de consistência.

Histórico do confronto

Total de jogos oficiais: 109 partidas

Vitórias do Flamengo: 38

Vitórias do Grêmio: 37

Empates: 34

O equilíbrio é impressionante, praticamente um empate técnico ao longo das décadas.

Local do jogo Jogos Vitórias do Fla Empates Vitórias do Grêmio Rio de Janeiro 58 29 16 13 Porto Alegre 51 9 18 24

Cada time costuma ser mais forte em casa, o que reforça o peso do fator local nesse duelo.

Competição Jogos Flamengo Empates Grêmio Brasileirão 75 25 21 29 Copa do Brasil 18 9 6 3 Libertadores 7 2 2 3 Copa Mercosul 2 0 0 2 Supercopa Libertadores 2 1 1 0 Robertão 4 0 1 3 Primeira Liga 1 1 0 0

Confrontos históricos

Libertadores 2019: Flamengo aplicou um histórico 5 a 0 no Maracanã, eliminando o Grêmio na semifinal e avançando rumo ao título continental.

Brasileirão 2024: Grêmio venceu por 3 a 2 em Porto Alegre, mostrando força mesmo em fase instável.

Copa do Brasil 2023: Flamengo venceu os dois jogos — 2 a 0 fora e 1 a 0 em casa — eliminando o Tricolor com autoridade.

Década de 90: O Grêmio eliminou o Flamengo em três semifinais da Copa do Brasil (1989, 1993 e 1995), com destaque para a goleada por 6 a 1 em 1989.

Desfalques

Grêmio: Balbuena (fratura no tornozelo direito) e Villasanti (ligamento cruzado anterior).

Flamengo: Alex Sandro (lesão na panturrilha esquerda) e Pulgar (fratura no quinto metatarso).

Prováveis escalações

Grêmio: Técnico Mano Menezes: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenílson; Cristian Olivera, Braithwaite e Alysson.

Flamengo: Técnico Filipe Luís: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.

