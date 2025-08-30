Sábado, 30 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025
O Grêmio busca uma vitória que possa devolver a confiança ao elenco e aliviar a pressão da torcidaFoto: Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio visita o Flamengo neste domingo (31), às 16 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em um duelo que promete ser um verdadeiro teste de resistência para o Tricolor Gaúcho. A equipe busca uma vitória que possa devolver a confiança ao elenco e aliviar a pressão da torcida, especialmente após uma sequência irregular no Campeonato Brasileiro.
Enquanto o Flamengo vive um momento de absoluto domínio, liderando o Brasileirão com 46 pontos, o Grêmio ocupa a 14ª colocação, com 24 pontos — apenas cinco acima da zona de rebaixamento.
A diferença entre os clubes vai além da pontuação: o Rubro-Negro segue firme na disputa da Libertadores, tendo eliminado o Internacional em pleno Beira-Rio, enquanto o Grêmio tem apenas o Brasileirão como foco nesta temporada.
A fase das equipes é um retrato claro do abismo técnico e emocional que separa os dois lados:
O Flamengo vem de seis vitórias consecutivas, com 17 gols marcados e apenas 2 sofridos. A goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, no próprio Maracanã, foi o ápice dessa sequência avassaladora, evidenciando a força ofensiva e a solidez defensiva do time carioca.
O Grêmio, por outro lado, soma 3 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos seis jogos. As derrotas vieram contra Palmeiras, Fluminense e a surpreendente queda diante do lanterna Sport, em plena Arena do Grêmio. As vitórias foram sobre Fortaleza e Atlético-MG, enquanto o empate foi contra o Ceará, em Porto Alegre. O Tricolor marcou 5 gols e sofreu 5 nesse período, mostrando falta de consistência.
Histórico do confronto
Total de jogos oficiais: 109 partidas
Vitórias do Flamengo: 38
Vitórias do Grêmio: 37
Empates: 34
O equilíbrio é impressionante, praticamente um empate técnico ao longo das décadas.
|Local do jogo
|Jogos
|Vitórias do Fla
|Empates
|Vitórias do Grêmio
|Rio de Janeiro
|58
|29
|16
|13
|Porto Alegre
|51
|9
|18
|24
Cada time costuma ser mais forte em casa, o que reforça o peso do fator local nesse duelo.
|Competição
|Jogos
|Flamengo
|Empates
|Grêmio
|Brasileirão
|75
|25
|21
|29
|Copa do Brasil
|18
|9
|6
|3
|Libertadores
|7
|2
|2
|3
|Copa Mercosul
|2
|0
|0
|2
|Supercopa Libertadores
|2
|1
|1
|0
|Robertão
|4
|0
|1
|3
|Primeira Liga
|1
|1
|0
|0
Confrontos históricos
Libertadores 2019: Flamengo aplicou um histórico 5 a 0 no Maracanã, eliminando o Grêmio na semifinal e avançando rumo ao título continental.
Brasileirão 2024: Grêmio venceu por 3 a 2 em Porto Alegre, mostrando força mesmo em fase instável.
Copa do Brasil 2023: Flamengo venceu os dois jogos — 2 a 0 fora e 1 a 0 em casa — eliminando o Tricolor com autoridade.
Década de 90: O Grêmio eliminou o Flamengo em três semifinais da Copa do Brasil (1989, 1993 e 1995), com destaque para a goleada por 6 a 1 em 1989.
Desfalques
Grêmio: Balbuena (fratura no tornozelo direito) e Villasanti (ligamento cruzado anterior).
Flamengo: Alex Sandro (lesão na panturrilha esquerda) e Pulgar (fratura no quinto metatarso).
Prováveis escalações
Grêmio: Técnico Mano Menezes: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenílson; Cristian Olivera, Braithwaite e Alysson.
Flamengo: Técnico Filipe Luís: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.