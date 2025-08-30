Porto Alegre Estruturas do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre passam por vistoria

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

A visita ocorreu na área em que foram montados os 235 piquetes e pelos espaços de comércio, além do piquete da prefeitura Foto: Gustavo Garbino/PMPA Foto: Gustavo Garbino/PMPA

Acompanhado de secretários, diretores de órgãos municipais e da diretoria da concessionária Gam3 Parks, o prefeito Sebastião Melo vistoriou na manhã deste sábado (30), as instalações do Parque Harmonia, em Porto Alegre, que recebe o Acampamento Farroupilha 2025 a partir de segunda-feira, 1º, até 21 de setembro.

A visita ocorreu na área em que foram montados os 235 piquetes e pelos espaços de comércio, além do piquete da prefeitura. Foram verificadas as condições de serviços básicos como água, luz, limpeza do local, acessos ao parque e estacionamentos.

“O Acampamento Farroupilha será um momento importante para reafirmarmos a união e a paz junto com a nossa população, valorizarmos a cultura e mostrarmos que a Capital investe em ações de retomada das atividades. Porto Alegre está de portas abertas para receber os turistas de fora do estado e do país” – Prefeito Sebastião Melo.

Na 43ª edição, o Acampamento Farroupilha terá mais de 120 atrações musicais que irão se apresentar durante o evento, nos dois palcos: o principal, Jayme Caetano Braun, e o Palco Nico Fagundes.

Os portões estarão abertos a partir de segunda-feira, 1º, às 18h. “Todos os turistas e moradores da nossa cidade estão convidados a visitarem o Acampamento Farroupilha que tem entrada e shows gratuitos ao público”, destacou a secretária municipal de Cultura, Liliana Cardoso.

