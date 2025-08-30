Mundo Primeiro-ministro do governo houthi é morto no Iêmen em ataque de Israel

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Imprensa do Iêmen noticiando a morte do primeiro-ministro dos Houthis Ahmed al-Rahawi Foto: Yemen/TV Imprensa do Iêmen noticiando a morte do primeiro-ministro dos Houthis Ahmed al-Rahawi Foto: Yemen/TV

Os Houthis do Iêmen afirmam que o primeiro-ministro do governo liderado pelo grupo rebelde e vários outros ministros foram mortos em um ataque aéreo israelense neste sábado (30).

“O inimigo israelense atacou o primeiro-ministro Ahmed al-Rahawi e vários ministros durante uma conferência de rotina realizada pelo governo para avaliar suas atividades e desempenho no último ano”, afirmou a presidência em um comunicado transmitido pela televisão controlada pelos Houthis.

Não houve comentários imediatos de Israel, mas autoridades disseram na quinta-feira que os militares tinham como alvo líderes Houthi dias depois que o grupo disparou um míssil que continha um novo tipo de submunição de fragmentação.

No último domingo (24), Israel lançou outros ataques contra a sede do governo do Iêmen. A medida foi uma retaliação aos mísseis Houthis disparados contra o território israelense. De acordo com a mídia local, duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas na capital do país, Sanaa.

Os Houthis têm atacado navios do Mar Vermelho em solidariedade aos palestinos após os ataques de 7 de outubro de 2023, e dispararam vários mísseis contra Israel, a maioria dos quais foi interceptada.

Os rebeldes fazem parte de uma aliança apoiada pelo Irã que abrange o Oriente Médio, mas foi gravemente enfraquecida pelos ataques israelenses.

