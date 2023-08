Esporte Fora de casa, Grêmio encara o Vasco neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2023

O Tricolor chega para o jogo tentando retomar a vice-liderança do Brasileirão. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio enfrenta o Vasco neste domingo (6), às 16h, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre em São Januário, no Rio de Janeiro.

Ainda sem contar com Kannemann e Cristaldo, lesionados na partida pela Copa do Brasil contra o Flamengo, o zagueiro Gustavo Martins deve ser mantido na defesa pelo técnico Renato Portaluppi. O Tricolor chega para o jogo tentando retomar a vice-liderança do Brasileirão. O time gaúcho está com 30 pontos.

Já o Vasco segue na lanterna do Brasileirão. O time carioca tem apenas 9 pontos na tabela.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Miranda, Capasso e Léo; Pumita Rodríguez, Jair, Medel, Praxedes e Lucas Piton; Figueiredo e Sebastián Ferreira. Técnico: Ramon Díaz.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Gustavo Martins; João Pedro, Villasanti, Carballo (Ronald) e Reinaldo; Bitello, Nathan (Ferreira) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

