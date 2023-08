Esporte Renato Portaluppi encaminha equipe gremista para enfrentar o Vasco no domingo

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Apenas a parte do aquecimento foi aberto à imprensa. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Apenas a parte do aquecimento foi aberto à imprensa. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio realizou, na manhã desta sexta-feira (4), o penúltimo treinamento visando o duelo do próximo domingo (6), às 16h, diante do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apenas a parte do aquecimento foi aberto à imprensa. O trabalho foi comandado pelo preparador, Réverson Pimentel, que organizou circuitos de exercícios e depois comandou uma movimentação com velocidade, posse de bola e passes.

Pepê, voltando de lesão, participou normalmente. Cristaldo e Kannemann foram as ausências.

Na sequência, já com os portões fechados, o técnico Renato Portaluppi comandou o treino tático que encaminhou a equipe titular para o jogo no estádio de São Januário, na capital fluminense.

Após o treino, o zagueiro Rodrigo Ely e o goleiro Caíque foram apresentados oficialmente e deram entrevista coletiva.

O Grêmio ainda treina na manhã deste sábado (5), em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/renato-portaluppi-encaminha-equipe-gremista-para-enfrentar-o-vasco/

Renato Portaluppi encaminha equipe gremista para enfrentar o Vasco no domingo

2023-08-04