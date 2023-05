Grêmio Grêmio encerra a preparação para enfrentar o Cruzeiro nas oitavas da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lateral-direito pode ser titular contra o Cruzeiro nesta quarta-feira Foto: Lucas Uebel/Grêmio Lateral-direito pode ser titular contra o Cruzeiro nesta quarta-feira. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio finalizou os preparativos para o duelo desta quarta-feira (17) diante do Cruzeiro, na Arena, em Porto Alegre, na abertura das oitavas de final da Copa do Brasil.

Com os portões fechados à imprensa, o técnico Renato Portaluppi comandou um trabalho tático-técnico com a equipe que vai a campo. O foco foi nas jogadas de bola parada e posicionamento tanto ofensivo quanto defensivo.

O treino desta terça-feira (16) confirmou o retorno do lateral-direito Fábio, que se recuperou de entorse no tornozelo. No meio-campo, a tendência é que o técnico Renato Portaluppi repita a escalação do empate com o Fortaleza.

A provável escalação do Grêmio tem Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez.

Após o treinamento, o comandante gremista concedeu entrevista coletiva no auditório do CT. Renato projetou o duelo diante do Cruzeiro, falou sobre a preparação da equipe e chamou o torcedor para apoiar o time durante os 90 minutos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-encerra-a-preparacao-para-enfrentar-o-cruzeiro-nas-oitavas-da-copa-do-brasil/

Grêmio encerra a preparação para enfrentar o Cruzeiro nas oitavas da Copa do Brasil

2023-05-16