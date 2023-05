Inter Inter encerra a preparação para enfrentar o América Mineiro nas oitavas da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Com um treino tático, a equipe ajustou os detalhes finais antes de viajar para a capital mineira Foto: Ricardo Duarte/Inter Com um treinamento tático, a equipe ajustou os detalhes finais antes de viajar a capital mineira. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter começa a decidir nesta quarta-feira (17) as oitavas de final da Copa do Brasil. O clube gaúcho entra em campo no estádio Independência, às 21h30min, pelo jogo de ida da competição nacional contra o América Mineiro. A partida de volta está marcada para o dia 31, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

A preparação para o duelo chegou ao fim na manhã desta terça-feira (16), no CT Parque Gigante. O treinador Mano Menezes comandou um trabalho fechado no gramado. Com um treino tático, a equipe ajustou os detalhes finais antes de viajar para a capital mineira.

O provável Inter para a partida deve ter Keiller; Bustos, Mercado, Moledo e Renê; Baralhas (Campanharo) e De Pena; Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alexandre Alemão.

A delegação embarcou no começo da tarde desta terça-feira para Belo Horizonte. O Inter busca o seu segundo título da Copa do Brasil na sua história.

