Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

Caixinha defendeu as cores do Red Bull Bragantino em 2023 e 2024. Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino Caixinha defendeu as cores do Red Bull Bragantino em 2023 e 2024. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino) Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O Grêmio segue em busca de um comandante para a próxima temporada. Na tarde dessa segunda-feira (23), o Santos comunicou a contratação de Pedro Caixinha para o cargo que estava vago havia mais de um mês, desde a saída de Fábio Carille ainda com a Série B do Brasileirão em andamento. Os contratos firmados pelo treinador e pelo dirigente com o Peixe são válidos até dezembro de 2026.

Na semana passada, o português teve negociação encaminhada para assumir o Grêmio. Nessa segunda, porém, o clube gaúcho encerrou as conversas e desistiu da contratação. O nome do treinador também foi avaliado pelo Atlético-MG.

Circulou pela imprensa local que o Tricolor gaúcho teria apresentado uma proposta por Gustavo Quinteros, atual treinador do Vélez Sarsfield, porém o presidente do clube argentino garantiu sua permanência para a próxima temporada.

Nascido em Portugal, Caixinha defendeu as cores do Red Bull Bragantino em 2023 e 2024, sendo demitido quando a equipe do interior passou por uma queda de rendimento no Campeonato Brasileiro. Além do futebol brasileiro, o novo treinador do Peixe tem passagens por México, Escócia, Arábia Saudita, Argentina e Catar.

Caixinha assume o elenco do Santos em janeiro. A principal meta esportiva do treinador para a temporada 2025 será a conquista de uma vaga na Libertadores de 2026. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o time paulista também disputará a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista ao longo de 2025. Antes do início da temporada, a delegação santista viaja aos Estados Unidos para a disputa de um torneio amistoso contra Fortaleza e Miami United.

2024-12-23