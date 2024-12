Grêmio Grêmio anuncia venda de campeã olímpica para equipe dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lorena acumulou 63 jogos e dois títulos do Campeonato Gaúcho Feminino pelo Tricolor. Foto: Caroline Motta/Grêmio Lorena acumulou 63 jogos e dois títulos do Campeonato Gaúcho Feminino pelo Tricolor. (Foto: Caroline Motta/Grêmio) Foto: Caroline Motta/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio comunicou, na tarde desta segunda-feira (23), a venda da goleira Lorena para o futebol dos Estados Unidos. A atleta assinou com o Kansas City Current, da NWSL. A goleira de 27 anos foi uma das peças fundamentais na conquista da medalha de prata da Seleção feminina na Olimpíada de Paris 2024. Ela será colega das brasileiras Bia Zaneratto e Debinha no novo clube.

Após seis temporadas, Lorena acumulou 63 jogos e dois títulos do Campeonato Gaúcho Feminino pelo Tricolor. O Grêmio manterá 20% em caso de futura transferência para clubes de fora da liga norte americana, além de metas previstas em contrato.

Trajetória

Lorena foi apresentada oficialmente em março de 2019 pelo Tricolor, após destaque no Sport Recife e ter participado das conquistas do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. No ano anterior, a arqueira compôs o elenco campeão do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira.

Em 2021, recebeu a primeira convocação para a Seleção Brasileira Principal, até então algo inédito para uma jogadora gremista desde a retomada do departamento de futebol feminino, em 2017. No ano seguinte, foi um dos destaques na campanha da equipe que chegou até a final da Super Copa Feminina, sendo a primeira decisão de competição nacional alcançada pelas Gurias Gremistas.

Pela Seleção Brasileira conquistou a Copa América tendo destaque individual. Suas atuações durante a competição Sul-Americana lhe renderam a marca de ser a primeira goleira a terminar o campeonato sem sofrer nenhum gol, arrematando a premiação de melhor arqueira do torneio.

Para fechar a temporada, foi um dos destaques da equipe campeã gaúcha derrotando o Inter na grande decisão disputada na Arena. Nesta temporada, no mês de março, voltou a ser convocada para defender a Seleção Brasileira. Ela participou da She Believes Cup, ganhando destaque ao defender quatro pênaltis, uma de suas especialidades, na decisão do terceiro lugar da competição, em disputa contra o Japão.

Em julho foi convocada pela Seleção para a disputa dos Jogos Olímpicos, sendo crucial para a conquista de mais uma medalha olímpica. A goleira foi titular nos seis jogos da equipe na disputa. Em novembro, novamente com o apoio da torcida gremista na Arena, contribuiu para que o Tricolor erguesse mais um Gauchão feminino sobre o rival.

O contrato de Lorena com o Grêmio iria até o final de dezembro do ano que vem, mas, valorizada no mercado, acabou entrando em acordo com o clube para uma negociação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-anuncia-venda-de-campea-olimpica-para-equipe-dos-estados-unidos/

Grêmio anuncia venda de campeã olímpica para equipe dos Estados Unidos

2024-12-23