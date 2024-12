Brasil INSS divulga o calendário de pagamentos de benefícios de 2025

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil .(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Previdência Social divulgou, nesta segunda-feira (23), o calendário de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Agora, os segurados podem conferir a data em que receberão o pagamento os benefícios em 2025. Para quem recebe o piso nacional, os depósitos referentes a janeiro vão começar no dia 27 de janeiro e seguem até 7 de fevereiro.

Segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão seus pagamentos creditados a partir de 3 de fevereiro.

Como conferir o dígito verificador

O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Para quem ganha até o mínimo, o calendário começa com benefício com final 1 (em 27 de janeiro).

Para os que recebem acima desse valor o calendário inicia com benefícios terminados em 1 e 6 (3 de fevereiro). No dia seguinte, são pagos os finais 2 e 7.

Como consultar os valores a receber?

Aposentados e pensionistas do INSS podem consultar o valor a receber do seu benefício pelo aplicativo “Meu INSS” ou no site meu.inss.gov.br. Outra opção é pelo telefone, ligando na central 135.

Neste caso, o atendimento é feito de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h; o beneficiário precisa o informar o número de CPF e confirmar dados cadastrais. Com o reajuste do salário mínimo previsto para 1º de janeiro, o valor corrigido só será pago entre o fim de janeiro e o início de fevereiro.

2024-12-23