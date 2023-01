Grêmio Grêmio encerra preparativos para a estreia no Gauchão

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2023

Atletas finalizaram os trabalhos para encarar o Caxias na Serra Foto: Lucas Uebel/Grêmio Atletas finalizaram os trabalhos para encarar o Caxias na Serra (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio finalizou os trabalhos com portões fechados nesta sexta-feira (20), para a estreia do Gauchão, contra o Caxias, no estádio Centenário, neste sábado (21), às 16h30min. Nesta edição do campeonato estadual, o Tricolor pode ser tornar Hexacampeão, última vez que isso aconteceu foi em 1990.

A atividade fechada no CT Presidente Luiz Carvalho foi dedicada aos ajustes táticos da equipe e correções na movimentação ofensiva e defensiva, após a conquista da Recopa Gaúcha na última terça-feira (17), na Arena do Grêmio. A bola parada também foi trabalhada, assim como as cobranças de pênaltis.

O lateral-direito João Pedro teve o nome publicado no BID e pode ser relacionado. A delegação gremista deixou a Arena às 13h30min com destino a Caxias do Sul, onde fica concentrada até momentos antes da partida.

Caso Cristaldo

O Departamento de Futebol do Grêmio comunicou que, em virtude de pendências financeiras do CA Huracán, clube de origem do meia Cristaldo, o atleta não terá condições de ser inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF e deixa a lista de relacionados para o jogo de contra o Caxias.

Tais pendências geraram embargos junto à AFA, e a consequente impossibilidade de o Huracán emitir o Certificado de Transferência Internacional do jogador a tempo de ser inscrito para a estreia do Campeonato Gaúcho. O Grêmio ainda informou que irá adotar as medidas pertinentes para sanar o problema no prazo mais breve possível

