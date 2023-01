Grêmio Ingressos para Grêmio e Brasil de Pelotas já estão à venda

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2023

Partida válida pela segunda rodada do Gauchão será disputada na próxima quarta Foto: Twitter/Reprodução Partida válida pela segunda rodada do Gauchão será disputada na próxima quarta (Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA) Foto: Twitter/Reprodução

Após ganhar a Recopa Gaúcha e aguardando a estreia do Gauchão, o Grêmio abriu as vendas de ingressos para a partida contra o Brasil de Pelotas, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio, nesta terça-feira, às 21h30min.

Os portões do Estádio abrem a partir das 19h30min. Os ingressos para a partida podem ser adquiridos no site arenapoa.com.br a partir desta sexta-feira (20). Como forma de incentivar o torcedor a acessar com antecedência a esplanada e o Estádio, todos que vierem ao jogo poderão aproveitar o Aquece Arena, com diversas opções de food e beer trucks e ações com sócios no telão.

Os valores dos ingressos surgem em torno de R$ 10 a R$ 190. Acompanhe os valores na tabela abaixo:

