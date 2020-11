Esporte Grêmio enfrenta o Bragantino pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Arena preparada para o confronto. Foto: Reprodução/Twitter Arena preparada para o confronto. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Grêmio enfrenta nesta segunda-feira (2) o Bragantino, na Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, com início às 20h, o tricolor tenta se aproximar do G-6 e a equipe paulista busca sair da zona de rebaixamento. Aos 22 da segunda etapa David Braz abriu o placar para o Grêmio. Em seguida, aos 26, Orejuela ampliou. Já aos 31, Hurtado descontou.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, David Braz, Rodrigues, Orejuela, D. Barbosa, Maicon (Lucas Silva), M. Henrique, Robinho (Isaque), L. Fernando (Ferreira), Pepê (Cortez), Diego S. (Churín).

Bragantino – Técnico Maurício Barbieri

Cleiton, Aderlan (Ryller), Léo Ortiz, Ligger, Edimar, Raul, Evangelista, Claudinho, Artur, Cuello (Jan Hurtado), Ytalo (Chrigor).

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);

Auxiliar 1: Daniel Andrade (DF);

Auxiliar 2: José Reinaldo Nascimento Junior (DF);

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).

