Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Nas redes sociais foram compartilhadas imagens que estão sendo analisadas pela polícia. Foto: Reprodução Nas redes sociais foram compartilhadas imagens que estão sendo analisadas pela polícia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um ataque a tiros em Viena deixou ao menos duas pessoas mortas e vários feridos nesta segunda-feira (2). O ministro do Interior considera o incidente um ato terrorista. Pelo menos um suspeito foi abatido, segundo a polícia, e ao menos 15 pessoas foram levadas a hospitais da região. Destas, sete em estado grave. Um policial também teria morrido.

Uma área do centro da cidade foi isolada e a polícia pediu que fossem evitados os transportes públicos e a área em que seguia em andamento a operação. A indicação foi de que quem estivesse em casa, permanecesse, e quem estivesse na rua, procurasse abrigos. A corporação relatou que os ataques aconteceram em pelo menos seis locais diferentes, e que os suspeitos estariam armados com rifles. Algumas imagens foram divulgadas nas redes sociais de alguns dos suspeitos, e estão sendo analisadas pela polícia, que disponibilizou um link para que as pessoas enviassem diretamente para as autoridades.

Embaixada brasileira orienta

A Embaixada do Brasil em Viena informou um telefone do plantão consular e pediu que fossem seguidas as orientações da polícia local de evitar locais públicos e de que os brasileiros busquem informação das fontes oficiais.

A Embaixada pede que evitem locais públicos e sigam as orientações das autoridades locais e busquem informação das fontes oficiais.

Em caso de emergência, o telefone do Plantão Consular é +4369915120600 @ItamaratyGovBr — Embaixada em Viena / Brazilian Embassy in Vienna (@em_viena) November 2, 2020

União Europeia condena o ato

A União Europeia condenou “veementemente” o “horrível atentado”, segundo escreveu no Twitter o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, chamando o ataque de “ato covarde”. “Meu pensamento dirige-se às vítimas e aos habitantes de Viena (…) Estamos do lado da Áustria”.

Também se pronunciou o presidente da França, Emmanuel Macron, que enviou uma mensagem de solidariedade ao povo austríaco e reiterou sua vontade de não ceder ao terrorismo.

“Depois da França, eles atacam um país amigo. É a nossa Europa. Nossos inimigos devem saber quem eles estão enfrentando. Não faremos concessões em nada”, postou Macron no Twitter.

“Não devemos ceder ao ódio que visa dividir nossas sociedades”, declarou o Ministério das Relações Exteriores alemão na segunda-feira.”Mesmo que a extensão dos atos terroristas ainda não tenha sido determinada, nossos pensamentos vão para os feridos e as vítimas nessas horas difíceis”, disse o ministério no Twitter.

