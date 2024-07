Grêmio Grêmio enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Times se enfrentam às 18h30min, no estádio Centenário, em Caxias do Sul; partida é válida pela 16ª rodada

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 18h30min, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor gaúcho entra em campo sob pressão após perder para o Juventude por 3 a 0 no último domingo (7).

O Tricolor gaúcho entra em campo sob pressão após perder para o Juventude por 3 a 0, no último domingo (7). Apesar do clima de cobranças por parte da torcida, o técnico Renato Portaluppi não corre risco de ser demitido e tem o respaldo da direção do clube para buscar a recuperação no campeonato. O Grêmio é o 18º colocado na tabela do Brasileirão, com 11 pontos em 13 jogos.

Após duas derrotas fora de casa, o Cruzeiro se recuperou ao vencer o Corinthians por 3 a 0, mantendo os 100% de aproveitamento como mandante e colando novamente no G-6, com 23 pontos. Agora, a Raposa busca encerrar o jejum de quatro derrotas e um empate fora de casa. A última vitória longe do Mineirão foi diante do Atlético-GO, em 12 de maio. Como visitante, o Cruzeiro conquistou apenas cinco pontos no Brasileirão.

2024-07-10