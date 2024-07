O Inter não vence há quatro rodadas no Brasileirão, tendo dois empates e duas derrotas, e chega pressionado para os confrontos da Copa do Brasil. O time busca fazer as pazes com a torcida após perder por 2 a 1 para o Vasco no retorno ao Beira-Rio. Nas etapas anteriores da Copa do Brasil, o Colorado eliminou o Asa e o Nova Iguaçu.