Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

Os dois times estão vivendo bom momento em suas competições estaduais

O Grêmio recebe o Ferroviário-CE nesta quinta-feira (16), às 20h, pela segunda fase da Copa do Brasil, na Arena , em Porto Alegre. Os dois times estão vivendo um bom momento. O clube gaúcho está classificado para as semifinais do Gauchão. Já o Ferroviário, está classificado também para as semifinais do campeonato cearense.

Na primeira fase, o Grêmio eliminou o Campinense-PB e chega para a partida desta quinta invicto nesta temporada. O clube gaúcho tem a melhor campanha do estadual. Renato Portaluppi poupou o time titular contra o Ypiranga, na última rodada do Gauchão, e terá força máxima para a segunda fase da competição nacional.

Já o Ferroviário eliminou o Resende-RJ na primeira fase e também vive um bom momento. Sem perder há nove jogos, o time cearense está nas quartas de final da Copa do Nordeste e na semifinal do Cearense.

Provável Grêmio

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez.

Técnico: Renato Portaluppi

Provável Ferroviário

Douglas Dias, Rodrigo Negueba, Roni Lobo, Éder Lima, Matheus Silva, Lincoln, Vinícius Paulista, Felipe Guedes, Deizinho, Erick Pulga e Ciel.

Técnico: Paulinho Kobayashi

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ)

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

Assistente 2: Luiz Cláudio Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

