Inter Keiller e Baralhas participam de treino do Inter e estão disponíveis para a semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os dois jogadores estão liberados pelo departamento médico colorado Foto: Ricardo Duarte/Inter Os dois jogadores estão liberados pelo departamento médico colorado (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No treinamento desta quinta-feira (16), o Inter contou com o retorno do goleiro Keiller e o volante Baralhas. Os dois voltaram após sofrerem lesões no último clássico GreNal, na derrota por 2 a 1, na Arena. Com os jogadores disponíveis, os dois devem atuar diante do Caxias, no sábado (18), às 16h30min, no Centenário.

O técnico do Inter, Mano Menezes, encaminhou a equipe titular para a primeira partida da semifinal. Keiller, que fraturou dois dentes, realizou mais uma atividade e possivelmente deve ser titular no sábado. Já Baralhas, sentiu uma entorse no tornozelo direito e já está recuperado e liberado.

A principal dúvida no time do treinador é sobre Pedro Henrique. Ele disputa uma das duas vagas no ataque com Wanderson e Luiz Adriano.

Provável escalação do Inter

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Matheus Dias, Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano (Pedro Henrique).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/keiller-e-baralhas-participam-de-treino-do-inter-e-estao-disponiveis-para-a-semifinal-do-gauchao/

Keiller e Baralhas participam de treino do Inter e estão disponíveis para a semifinal do Gauchão