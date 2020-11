Esporte Grêmio enfrenta o Fluminense neste domingo, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Fluminense recebe o Grêmio, neste domingo, no Maracanã. Foto: Reprodução Fluminense recebe o Grêmio, neste domingo, no Maracanã. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Grêmio visita o Fluminense neste domingo (8), às 20h30min, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para o confronto da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro — primeira partida do returno.

No sábado, o Tricolor realizou o último treino para enfrentar o Fluminense, no Clube dos Oficiais da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. Na coordenação, o técnico Renato Portaluppi encaminhou os últimos detalhes para o duelo.

A primeira parte do treino foi marcada por um trabalho físico de aquecimento, mas logo a sequência os atletas foram divididos em grupos para um treino tático e já com a definição do time que vai a campo. O último período do treino foi de trabalho de dois toques, que tradicionalmente acontece às vésperas dos jogos.

Os tricolores querem manter a sequência de invencibilidade, que já dura quatro jogos no Brasileirão.

Equipe técnica:

Fluminense – Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson, Yago Felipe e Ganso (Nenê); Caio Paulista, Michel Araújo e Fred. Técnico: Odair Hellmann.

Grêmio – Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Cortez; Darlan (Thaciano) e Matheus Henrique; Ferreira, Isaque e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem – Edina Alves Batista, auxiliada por Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima. VAR: Márcio Henrique de Gois (quarteto paulista).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte