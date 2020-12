Esporte Grêmio enfrenta o Guaraní pela Libertadores; acompanhe

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

O Grêmio enfrenta o Guaraní, do Paraguai, nesta quinta-feira (3), pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, valendo a continuidade na competição. O início foi marcado para as 21h30min. Os gaúchos estão mais tranquilos, com o resultado de 2 a 0 na partida anterior. Já os paraguaios têm que fazer dois gols na Arena para levar a partida para os pênaltis.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, Rodrigues, David Braz, Orejuela, Cortez, Lucas Silva, Darlan, Jean Pyerre, L. Fernando, Pepê, D. Churín.

Guaraní – Técnico Gustavo Costas

Servio, Tripichio, Romaña, Báez, M. Benítez, Á. Benítez, R. Fenández, Florentín, Maná, Domínguez, R. Bobadilla.

Arbitragem

Árbitro: Wilmar Roldan (COL);

Auxiliar 1: Dionisio Ruiz (COL);

Auxiliar 2: Miguel Roldan (COL);

VAR: Andres Rojas (COL).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

