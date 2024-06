O Tricolor gaúcho é o terceiro colocado do Grupo C, com dois pontos atrás do Huachipato. (Foto: Divulgação/O Sul)

O Grêmio entra em campo às 21h (de Brasília) desta terça-feira (4), para enfrentar o Huachipato-CHI no estádio CAP, em Talcahuano, no Chile, em jogo atrasado da 4ª rodada do Grupo C da Libertadores.

O Huachipato venceu o Estudiantes-ARG na última quarta-feira (29) por 4 a 3 no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. O resultado manteve o time chileno na zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores, em segundo lugar com oito pontos. A equipe teve folga no fim de semana pelo Campeonato Chileno, no qual ocupa o 11º lugar.

Também no dia 29 de maio, o Grêmio venceu o líder do grupo, The Strongest-BOL, em goleada por 4 a 0 no Couto Pereira, em Curitiba. No entanto, o Tricolor perdeu por na sequência por 2 a 0 para o RB na retomada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio ocupa a 12ª posição no campeonato nacional, com seis pontos e dois jogos atrasados por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.

Na Libertadores, o Tricolor gaúcho é o terceiro colocado do Grupo C, com dois pontos atrás do Huachipato. Quem vencer nesta terça-feira (4) garante vaga no mata-mata da competição. Em caso de empate, a decisão vai para o último compromisso atrasado do Grêmio, no próximo sábado (8), em Curitiba, contra o Estudiantes.