Rio Grande do Sul Governo gaúcho orienta população a priorizar vacinas para doenças relacionadas às enchentes

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

A recomendação para este momento é priorizar as vacinas contra a influenza (gripe), covid-19, tétano, hepatite A e raiva. Foto: Itamar Aguiar/SES-RS

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul reforça a importância da vacinação da população para a prevenção de doenças relacionadas à crise climática que afeta o Estado.

A recomendação para este momento é priorizar as vacinas contra a influenza (gripe), covid-19, tétano, hepatite A e raiva. A orientação segue o preconizado pelo Ministério da Saúde em conjunto com a SES e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RS (Cosems/RS).

Desde o começo das enchentes, o Rio Grande do Sul recebeu mais de 1,5 milhão de doses para sete doenças diferentes.

“É importante que a pessoa esteja com a vacinação em dia e faça as vacinas prioritárias, que previnem contra doenças que podem se tornar graves”, explica Eliese Denardi Cesar, chefe da Seção de Imunizações do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), vinculado à SES.

As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde dos municípios.

Quem pode se vacinar contra a gripe: cidadãos a partir de seis meses de idade.

Para a Covid-19, pode ser imunizadas pessoas entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias não vacinados ou com esquema vacinal incompleto, de acordo com a faixa etária, para vacinação de rotina. A vacina também está indicada para grupos prioritários. Excepcionalmente, estão incluídos como grupos prioritários aqueles que se encontram em abrigamentos e socorristas profissionais e voluntários.

São grupos prioritários da vacina contra a covid-19: pessoas de 60 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas; pessoas com comorbidades; indígenas; ribeirinhos; quilombolas; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência permanente; pessoas privadas de liberdade maiores de 18 anos; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; e pessoas em situação de rua.

Em relação ao tétano, devem ser imunizados socorristas, população resgatada com ferimentos, gestantes abrigadas, puérperas até 45 dias pós-parto (caso não vacinadas durante o período gestacional), são considerados grupos prioritários e devem receber uma dose de reforço antitetânico se não tiverem sido vacinados contra o tétano nos últimos 5 anos, ou na indisponibilidade de verificação de registro vacinal. As vacinas com componente tetânico devem ser usadas de acordo com as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O Programa Nacional de Imunizações prevê a vacina contra o vírus da hepatite A em dose única no calendário de rotina para crianças aos 15 meses de idade. Caso a criança tenha perdido a oportunidade de se vacinar, ela pode fazer a dose desde que ainda tenha menos de 5 anos (até os 4 anos, 11 meses e 29 dias).

A vacina para adultos não é disponibilizada de forma universal, devendo ser aplicada apenas em pessoas com condições clínicas especiais: hepatopatias crônicas de qualquer etiologia, inclusive portadores do vírus da hepatite C; portadores crônicos do VHB; coagulopatias; pessoas vivendo com HIV/aids; imunodepressão terapêutica ou por doença imunodepressora; doenças de depósito; fibrose cística (mucoviscidose); trissomias; candidatos a transplante de órgão sólido, cadastrados em programas de transplantes; transplantados de órgão sólido (TOS); transplante de células-tronco hematopoiéticas (THCT); doadores de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (TCTH), cadastrados em programas de transplantes; hemoglobinopatias; asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas; gestantes em abrigamentos; bloqueio vacinal em caso de surto, para população de 10 anos ou mais, em abrigamento, a partir de 2 casos confirmados laboratorialmente no mesmo abrigo (no mesmo local). Além disso, pessoas com mais de 40 anos que já tiveram a doença na infância têm imunidade para o resto da vida.

Por fim, a vacina contra raiva deve ser usada para profilaxia de pré e pós-exposição. Pré-exposição (PrEP) é indicada para pessoas com risco de exposição permanente ao vírus, durante atividades ocupacionais, como: médicos veterinários e outros profissionais que atuem constantemente sob risco de exposição ao vírus rábico (zootecnistas, agrônomos, biólogos, funcionários de zoológicos/ parques ambientais, espeleólogos), estudantes de medicina veterinária e estudantes que atuem em captura e manejo de mamíferos silvestres potencialmente transmissores da raiva e ainda para pessoas com risco de exposição ocasional ao vírus, como turistas que viajam para áreas endêmicas ou epidêmicas com risco de transmissão de raiva.

Doses de vacinas recebidas pelo Rio Grande do Sul desde 29 de abril

Vacina antitetânica: 200.000 doses

Vacina dengue: 31.540 doses

Vacina Hepatite A: 17.500 doses

Vacina Hepatite B: 106.000 doses

Vacina contra raiva canina: 5.000 doses

Vacina influenza: 1.000.000 doses

Vacina covid-19: 190.400 doses

