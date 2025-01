Esporte Grêmio enfrenta o Monsoon nesta quarta-feira pela terceira rodada do Gauchão

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

O jovem meia Gabriel Mec foi relacionado pela primeira vez nos profissionais. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio encerrou a sua preparação para o seu duelo diante do Monsoon pela terceira roda do Campeonato Gaúcho, nesta quarta-feira (29), às 22h. A equipe do técnico Gustavo Quinteros vem embalada de uma vitória de 4 a 0 contra o Caxias e deve entrar em campo com time alternativo.

O meio-campista Gustavelo Cuellar fará sua estreia neste meio de semana, após ser deixado de fora do jogo contra o Caxias. João Lucas, que foi reserva nas duas primeiras partidas do Estadual, também será titular. Quinteros planeja promover a estreia de Cuéllar, principal contratação da primeira janela de transferências. Mesmo assim, a base do time deve ser com jogadores alternativos e preservar suas principais peças do elenco.

Deste modo, o lateral-direito João Pedro deve ganhar um descanso e o recém-chegado João Lucas provavelmente vai ganhar sua primeira chance como titular. A expectativa é a de que Gustavo Martins e Natã Felipe formem a dupla de zaga. A princípio, o primeiro terá sequência depois de ausência de Rodrigo Ely, que ainda se recupera de uma pancada no pé direito. Já, o segundo ganhará uma oportunidade, pois há grandes possibilidades de Jemerson ser um dos poupados.

Como Mayk teve uma lesão muscular na coxa direita, Quinteros vai precisar realizar uma modificação na lateral esquerda. Assim, os dois garotos oriundos das categorias de base, Pedro Gabriel e Viery disputam uma vaga.

No setor criativo da equipe, o comandante deve optar por manter Dodi e utilizar Cuéllar no lugar de Villasanti. O paraguaio e Cristaldo também devem ser preservados, assim como Braithwaite e Pavón. Com isso, Monsalve e Edenílson brigam para serem o substituto do camisa 10. A tendência é que André Henrique e Arezo também ganhem uma chance.

Novidade

O meia Gabriel Mec foi relacionado pela primeira vez no profissional do Grêmio e estará presente na partida desta quarta-feira (29). O atleta de 16 anos foi um dos destaques do Tricolor na Copa São Paulo de 2025, disputando oito jogos e marcando dois gols. Mec deve ficar no banco de reservas contra o Monsoon em Novo Hamburgo.

O goleiro Volpi, que foi apresentado nessa segunda para repor a saída de Marchesín, ainda não estreia contra o Monsoon.

Grêmio e Monsoon vão se enfrentar no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, às 22h, nesta quarta-feira (29). Os mandantes têm três pontos e ocupam o terceiro lugar do grupo C, enquanto o Tricolor lidera o grupo A com quatro pontos.

