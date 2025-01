Geral Deputado aciona Tribunal de Contas da União para ministério cumprir lei do CPF como número único

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

O deputado Julio Lopes (PP-RJ) fez uma representação pedindo ao ministro Aroldo Cedraz, do TCU (Tribunal de Contas da União). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado Julio Lopes (PP-RJ) fez uma representação pedindo ao ministro Aroldo Cedraz, do TCU (Tribunal de Contas da União), que determine ao Ministério da Saúde o cumprimento da lei que estabelece o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) como único número válido para o registro geral e acesso ao SUS (Sistema Único de Saúde) no País.

“Apesar da clareza e do caráter vinculante da norma, os sistemas do SUS continuam utilizando o ‘Número do SUS’, gerado no CadSUS, como um identificador paralelo e nem sempre associado ao CPF, em total afronta ao que a legislação determina”, escreve Lopes.

Segundo o parlamentar, embora o Ministério da Saúde alegue que o CPF já é utilizado como identificador no CadSUS, o cumprimento da lei tem sido, na prática, apenas preferencial, e não exclusivo.

Ele disse ter ouvido em reunião com técnicos da pasta que o SUS tem hoje 340 milhões de cadastros ativos – o que supera em cerca de 140 milhões o número de habitantes do país.

“A coexistência de um identificador paralelo compromete o monitoramento, a transparência e a eficiência das ações e dos gastos públicos”, contesta Lopes no ofício ao TCU.

Lopes pede ao ministro Aroldo Cedraz que a Corte de Contas:

– apure as razões do descumprimento da lei do CPF como identificador único no SUS, “verificando as responsabilidades dos gestores envolvidos”;

– determine as “medidas corretivas necessárias” para a plena implementação da norma, incluindo a eliminação do “Número do SUS” e consolidação do CPF como identificador único

– e avalie a possibilidade de adoção de medidas judiciais ou administrativas adicionais para garantir o cumprimento da legislação.

Documentos oficiais

O CPF passou a ser o único número de identificação presente em documentos oficiais. A Lei 14.534/23 sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023, e que entrou em vigor em 2024, define o Cadastro de Pessoas Físicas como número único e suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos.

Quais documentos devem ter apenas o CPF?

– Certidão de nascimento;

– Certidão de casamento;

– Certidão de óbito;

– Documento Nacional de Identificação (DNI);

– Número de Identificação do Trabalhador (NIT);

– Registro no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep);

– Cartão Nacional de Saúde;

– Título de eleitor;

– Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

– Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

– Certificado militar;

– Carteira profissional expedida pelos conselhos de fiscalização de profissão regulamentada como a OAB;

– Outros certificados de registro e números de inscrição existentes em bases de dados públicas federais, estaduais, distritais e municipais.

O CPF é uma forma de registro feita por uma numeração. O numeral permite com que o cidadão possa se identificar em diferentes órgãos, serviços, tanto governamentais como privados.

Desde 2021, o documento passou a ser disponibilizado apenas em versão digital, através do app “Meu CPF Digital”, deixando de ser emitido fisicamente.

