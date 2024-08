Grêmio Grêmio enfrenta o Athletico-PR neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

No primeiro turno, o Grêmio perdeu por 1 a 0 para a equipe paranaense. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio e Athletico-PR se enfrentam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (4), na Ligga Arena. O confronto terá início às 16h (horário de Brasília) e marca o encontro entre o time paranaense, que ocupa a 8ª posição, com 28 pontos, e os gaúchos, que estão na 16ª colocação, com 18.

O técnico Renato Portaluppi não contará ainda com Diego Costa, já recuperado de lesão muscular. Há quase dois meses sem atuar, o centroavante deve ser preservado no gramado sintético na Ligga Arena para retornar no jogo decisivo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (7), válido pelas oitavas da Copa do Brasil.

Outro que ficará de fora contra o Athletico é Braithwaite. O atacante dinamarquês já está integrado e treinando normalmente com o restante do grupo, mas ainda não foi regularizado devido a um problema no sistema de registros da CBF. Como não foi inscrito na Copa do Brasil, deve estrear apenas contra o Cuiabá.

Já o chileno Aravena foi relacionado pela primeira vez e tem chances de estrear contra o Athletico. Assim como o colombiano Miguel Monsalve. Como Renato deve preservar alguns titulares, o meia é cotado, inclusive, para começar como titular, no lugar de Cristaldo.

Grêmio enfrenta o Athletico-PR neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

