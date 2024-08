Inter Com desfalques, Inter recebe o Palmeiras neste domingo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

Inter venceu o Palmeiras por 1 a 0, em São Paulo, pelo primeiro turno do Brasileirão. (Foto: Reprodução)

O Inter volta a campo na tarde deste domingo (4), no Beira-Rio, para enfrentar o Palmeiras, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha não ganha há 10 jogos e busca retomada no campeonato para encurtar a distância para o G-6. O Colorado abre a rodada na 14ª posição, com 20 pontos, dois à frente do Z-4.

Para o confronto, o técnico Roger Machado não poderá contar com duas peças importantes para o time. Um deles é o atacante Wanderson, de fora das últimas partidas devido a uma fadiga. A expectativa era de que, após uma semana cheia de treinamentos, o jogador aparecesse entre os relacionados. Entretanto, com dores musculares, fica de fora.

O mesmo acontece com o zagueiro Gabriel Mercado, de 37 anos. Segundo o comunicado do clube, ele relatou dores musculares e segue fora. O camisa 11 não atua desde o confronto contra o Juventude, pela Copa do Brasil.

Thiago Maia era outro jogador que era esperado para retornar. O volante, que não joga há mais de mês, está em fase final de recuperação de lesão. A tendência é que retorne na próxima rodada, contra o Athletico.

Por outro lado, Vitão retorna ao time. Após sofrer uma lesão muscular grau I, o zagueiro fica à disposição, justamente contra o time que o projetou para o futebol. Com a ausência de Mercado, Vitão deve ser titular.

Internacional e Palmeiras entram em campo na tarde de domingo. A bola rola a partir das 17h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O clube espera que cerca de 30 mil colorados estejam presentes na partida.

