Política “Só voltei porque a elite não está preparada para governar o País”, diz Lula

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Fala aconteceu durante convenção do PT em Fortaleza. O presidente (D) estava usando uma máscara facial Foto: Reprodução/Facebook Lula usou máscara após sintomas de resfriado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução/Facebook

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que só voltou ao governo porque queria provar mais uma vez que a elite brasileira não está preparada para administrar o País. A fala aconteceu nesse sábado (3), em Fortaleza, durante a convenção do PT, que lançou o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Evandro Leitão, à prefeitura da cidade.

“Eu só voltei a governar esse País porque eu queria provar mais uma vez de que a elite brasileira não está preparada para governar o país. Ela não enxerga a sociedade como um todo. Ela enxerga 30% da sociedade, aqueles mais ricos. Os pobres da periferia são invisíveis para elite brasileira”, disse Lula.

De acordo com o presidente, sua visão sobre a sociedade é diferente, e começa a partir da periferia.

“Os primeiros que eu vejo são os trabalhadores, as trabalhadoras, as pessoas que moram nos bairros mais distantes, as pessoas que não têm acesso à educação, que não têm acesso ao cinema, que não têm acesso ao teatro, que não têm acesso à água portável, que não têm acesso a nada. São pessoas invisíveis, e é para esses invisíveis que nós precisamos priorizar a nossa ação e governar”, declarou.

Sem retrocesso

Recentemente, Lula afirmou que o Brasil “não pode voltar a ter uma experiência macabra” na presidência. Em entrevista à TV Centro América, filiada da TV Globo no Mato Grosso, o petista disse que só tentará a reeleição se for para impedir a “extrema-direita” no poder, mas não citou seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL).

“Esse País não pode voltar a ter uma experiência macabra como ele teve. O Brasil não pode ter um presidente que nega tudo. Nega tudo. Que conta mentiras, prega o ódio, prega a discórdia, não gosta de mulher, não gosta de negro, não gosta de trabalhador, instiga as pessoas a brigarem, a se ofenderem”, declarou.

Ainda na resposta sobre uma possível reeleição, o presidente criticou a elite nacional e disse querer usar terras improdutivas para fazer reforma agrária. Neste caso, com o governo comprando os terrenos para a distribuição.

“Porque a elite brasileira tem complexo de vira-lata. Ela não acredita no povo brasileiro. Não enxerga o pobre. Não enxerga os deserdados. Só enxerga ela mesma. Se olha no espelho e fala: ‘Eu me amo’. Não. É preciso enxergar o povo. Enxergar para as pessoas terem oportunidade”, afirmou.

Lula está em seu terceiro mandato na Presidência da República. Ele governou o país entre 2003 e 2010, retornando em 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/so-voltei-porque-a-elite-nao-esta-preparada-para-governar-o-pais-diz-lula/

“Só voltei porque a elite não está preparada para governar o País”, diz Lula

2024-08-03