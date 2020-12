Esporte Grêmio enfrenta o São Paulo no Morumbi no jogo de volta da Copa do Brasil; acompanhe

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

No jogo de ida, os gaúchos venceram por 1 a 0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA No jogo de ida, os gaúchos venceram por 1 a 0. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio enfrenta o São Paulo, no Morumbi, nesta quarta-feira (30), a partir das 21h30min, pelas semifinais da Copa do Brasil. No jogo de ida, os gaúchos venceram por 1 a 0, com gol de Diego Souza, que esteve até o ano passado no Tricolor Paulista.

São Paulo – Técnico Fernando Diniz

Volpi, Juanfran, Arboleda, B. Alves, Léo, Luan, Dani Alves, Tchê Tchê, G. Sara, Igor Gomes, Brenner.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, Kannemann, Rodrigues, Diogo B., V. Ferraz, Lucas S., M. Henrique, Jean Pyerre, Alisson, Pepê, Diego S.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ); auxiliar 1: Luiz Claudio Regazone (RJ); auxiliar 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ); VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC).

