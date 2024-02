Esporte Grêmio enfrenta o Ypiranga nesta quarta pelo Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

O Tricolor quer recuperar a liderança após tropeço contra o São Luiz. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio e Ypiranga se enfrentam nesta quarta-feira (14) pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. O apito inicial acontece às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O Tricolor quer encaminhar a classificação antes de enfrentar o clássico com o Inter no final do mês, enquanto o Ypiranga briga para se manter na primeira divisão do estadual.

O Grêmio também busca retomar a liderança do campeonato, perdida após o empate contra o São Luiz, na Arena. Apesar do desejo de chegar ao topo da tabela, o Tricolor deve mandar uma equipe reserva, poupando grandes peças, incluindo o treinador Renato Portaluppi.

A função será assumida pelo Alexandre Mendes, que terá a responsabilidade de escalar uma equipe que recupere a liderança, perdida após o empate contra o São Luiz, apesar de ter uma relação de atletas “desfalcada” das principais peças.

Já o Ypiranga quer se salvar de um iminente rebaixamento, já que a equipe está na 11ª colocação do Gauchão. O Canarinho enxerga uma vitória contra a equipe mista do Grêmio como um combustível para buscar uma melhor posição na tabela.

Os dois times já se enfrentaram 27 vezes, com 16 vitórias do Grêmio contra duas do Ypiranga, e outros nove empates. Como resultado, o tricolor gaúcho marcou muito mais gols, sendo 48 contra 20 do Canarinho.

A partida inicia às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa, com arbitragem de Daniel Nobre Bins e assistência de Rafael da Silva Alves e Juarez de Mello Junior.

2024-02-13