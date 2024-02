Geral Michelle cancelou turnê por igrejas nos Estados Unidos para ficar perto de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

A decisão de Michelle ocorre após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser alvo de operação da Polícia Federal na quinta-feira passada. (Foto: Divulgação)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro cancelou uma turnê por igrejas nos Estados Unidos para ficar perto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo a senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Damares está nos Estados Unidos para participar de uma série de eventos sobre mulheres conservadoras em igrejas evangélicas. Michelle participaria da turnê com ela, mas acabou não viajando, de acordo com a senadora e uma das organizadoras dos eventos.

“Ela decidiu ficar por perto do marido neste momento. Ela estava pensando em ir para o Rio [apesar de não gostar de pescar… risos]… É um momento ruim. Qualquer esposa tomaria a mesma decisão”, informou Damares à CNN.

A decisão ocorre após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser alvo de operação da Polícia Federal na quinta-feira passada.

No perfil do evento no Instagram, a senadora também disse que Michelle “não pôde vir”. “Já estou em Miami me preparando para nossos eventos Mulheres Protagonistas. Claro, a nossa ex-primeira-dama não pôde vir. Todos vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Era mais fácil para mim ter ficado lá. O meu Distrito Federal também está passando por grandes problemas nestes dias, mas eu decidi vir, porque é neste momento que nós precisamos fortalecer o movimento conservador no Brasil e fora do país.”

O Distrito Federal enfrenta uma alta incidência de casos de dengue, além de fortes chuvas nos últimos dias.

A operação da PF apura a organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Os investigadores identificaram participação de Jair Bolsonaro em reunião contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) meses antes das eleições de 2022 e na formulação de uma versão de uma minuta golpista que previa a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A PF aplicou medidas restritivas ao antigo chefe do Executivo, como a proibição de deixar o país, de se comunicar com demais investigados, nem por meio de advogados, e a entrega do passaporte.

Michelle faria uma verdadeira turnê junto a Damares por igrejas evangélicas americanas de vertentes protestantes diferentes entre os dias 12 e 16 deste mês — desde a Igreja Batista à Assembleia de Deus. As duas iriam palestrar nas cidades de Orlando (Flórida), Pompano Beach (Flórida), Atlanta (Geórgia) e Boston (Massachusetts).

No site dos eventos, os ingressos para ver as brasileiras variavam entre US$ 45 e US$ 95. O valor mais caro é destinado para quem desejasse garantir uma entrada antecipada, o livro de Damares e ainda um “meet and greet”, que consistia na oportunidade de conhecer as palestrantes e posar para fotos com elas. Com as taxas, seria preciso desembolsar, ao todo, US$ 103 (aproximadamente R$ 506).

Além de Damares, também estarão nos painéis as empresárias fundadoras da “Mulher Protagonista, Fernanda Poleza e Faby Sampaio. Segundo o site da empreitada, a Mulher Protagonista Academy vende eventos e mentorias em uma espécie de “coaching”, que tratam sobre negócios, resiliência e empreendedorismo. As informações são da CNN e do jornal O Globo.

